Chi è Hassan Nasrallah, alla guida di Hezbollah dal 1992

Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah, è al timone del gruppo libanese sciita dal 1992, quando prese il posto di Abbas Musawi dopo il suo assassinio. È sotto la sua guida che il "Partito di dio" è passato da realtà paramilitare locale a partito politico con un grande seguito, oltre che detentore di un temibile arsenale bellico. Nel 2021 lo stesso Nasrallah dichiarò che contava su 100mila combattenti, numero confermato dagli analisti. Protagonista dei legami sempre più stretti con l'Iran e con la guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, il 64enne leader di Hezbollah non compare in pubblico da anni, per evitare il rischio di essere assassinato da Israele. Per questo motivo tiene i suoi discorsi collegandosi da località sconosciute e solitamente il movimento sciita convoca una manifestazione per permettere ai sostenitori di guardarli su maxi schermi. Non è stato così però nel discorso tenuto il 19 settembre, quando aveva preso la parola per la prima volta dopo gli attacchi, ampiamente attribuiti a Israele, in cui in Libano sono esplosi cercapersone e walkie-talkie.