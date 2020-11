Maradona e Fidel Castro, due amici uniti anche nella morte | Il rapporto del campione "rivoluzionario" con la politica

Afp

Oltre che di George Best, Diego Armando Maradona è morto anche nello stesso giorno, a quattro anni di distanza, di colui che considerava come un "secondo padre": Fidel Castro. Con il rivoluzionario cubano aveva intessuto un rapporto stretto, caratterizzato da ammirazione reciproca in uno strano intreccio tra passione politica e amore per lo sport. Era il 1987 quando "El Pibe de Oro" si recò per la prima volta nell'isola, ospite del Líder Máximo. Oltre a essere stato un calciatore meraviglioso, Maradona non ha mai nascosto le sue idee politiche, che si sono palesate in legami con i leader carismatici dell’America Latina e non solo.