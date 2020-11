Diego Armando Maradona e George Best, i due maledetti del calcio morti lo stesso giorno

Tgcom24

Pelè good, Maradona better, George Best. La vecchia massima che ha fatto discutere generazioni di appassionati di calcio su chi sia stato il più grande di sempre oggi si colora di un significato in più. Avevano molto poco da spartire, Diego Armando Maradona e George Best: due poeti maledetti del calcio, sì, ma figli di due nazioni che negli Anni Ottanta si sono violentemente scontrate a livello internazionale e di due generazioni calcistiche diverse. Entrambi, però, sono morti lo stesso giorno, a distanza di 15 anni l'uno dall'altro.