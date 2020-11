"Il mondo intero piange la scomparsa di Maradona che, con il suo talento ineguagliabile, ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione". Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. Per il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, "Maradona era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto. Ha rappresentato, in una stagione irripetibile, i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera".

Un cordoglio, quello espresso dal premier e dal ministro dello Sport, al quale si sono aggiunti quelli di altri personaggi pubblici italiani, a partire dal sindaco di quella Napoli che ha profondamente amato il campione, non solo negli anni della sua militanza nella squadra azzurra. Luigi De Magistris ha parlato di Maradona come del "più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità. Nel 2017 era divenuto nostro cittadino onorario. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicita'! Napoli ti ama!". Il primo cittadino partenopeo ha quindi proclamato il lutto cittadino.

Sotto shock anche un altro partenopeo eccellente, Roberto Saviano, che su Instagram ha espresso il proprio dolore con poce, semplici ma toccanti parole: "Pensavo fossi immortale". E poi Mara Carfagna, secondo la quale Maradona "ha regalato a Napoli grandi emozioni e l'orgoglio di sentirsi una delle capitali mondiali del calcio. Un grande campione che non dimenticheremo mai". Mentre per Andrea Orlando, vicesegretario Pd, "quando scompare un genio, e Maradona è stato il genio del calcio, si può solo abbassare il capo"; Luigi Di Maio ha invece indicato el Pibe come "il più forte di sempre. Addio campione".

Per il capogruppo Pd Andrea Marcucci, Maradona "ci ha regalato tantissime gioie. Il suo calcio è stata un`arte, una poesia, un regalo. Chi non l`ha amato, in realtà non amava il calcio. Oggi siamo tutti più tristi, la maglia numero 10 va probabilmente definitivamente nel cassetto". Commosso il ricordo di Pietro Grasso, senatore di Leu, secondo il quale Maradona è stato "molto di più che un inarrivabile fuoriclasse. È stato il simbolo di due popoli: quello argentino, per diritto di nascita; quello di Napoli, per destino. Eppure non appartiene solo a loro. Maradona e' stato un giocatore iconico, capace di unire i tifosi di tutto il mondo nel segno di giocate incredibili, ispirate dal suo mitico piede sinistro".

Cordoglio anche da parte dei deputati M5s, che in una nota esprimono il loro dolore perché "l'Italia perde oggi la pià grande icona del mondo del calcio, un campione assoluto. Maradona ha fatto sognare intere generazioni e rappresentato il loro desiderio di riscatto". E per Giorgia Meloni, leader di FdI, la morte di Maradona è "una notizia tristissima per tutti gli amanti del calcio. E' stato un privilegio vedere Diego Armando Maradona giocare in Italia e vestire la maglia del Napoli". Mentre per il leader di IV, Matteo Renzi, per la scomparsa di Maradona non c'è "nessuna parola, solo tristezza. Riposa in pace, eterno 10".