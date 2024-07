Medioriente, la "kill list" d'Israele: l'elenco dei leader da eliminare

Il generale iraniano 63enne è stato ucciso in un attacco a Damasco attribuito a Israele. Era il leader più anziano del Corpo delle Guardie rivoluzionarie (Irgs) e il più importante a perdere la vita in un attacco dopo l'uccisione di Qassem Soleimani in Iraq nel 2020 ordinata dagli Usa. Era conosciuto anche come Reza Mahdavi, Hassan Mahdavi o Alireza Zahedi.