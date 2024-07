La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 299. Israele attacca Beirut, dove è stata presa di mira la roccaforte di Hezbollah; secondo i media è stato ucciso Fouad Sukar, il numero 2 del gruppo estremista. L'Idf: "Obiettivo era il responsabile della strage del Golan". Era lui che aveva detto: "Se decidessero di invadere il Libano noi entreremo in Galilea". Ma fonti di Hezbollah negano: "Fouad Sukar è sopravvissuto". Il ministero della Sanità libanese: "Tre civili uccisi e 74 feriti". Hamas condanna il raid su Beirut. Gli Stati Uniti: "Sosteniamo Israele ma diciamo no all'escalation". Il ministro della Difesa Gallant: "Hezbollah ha oltrepassato la linea rossa".