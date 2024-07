M.O., Netanyahu: "È Hamas a impedire l'accordo" | L'Iran: "Conseguenze se Israele attacca il Libano"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 298. A impedire l'accordo per Gaza è "la leadership di Hamas. Israele non ha modificato né aggiunto alcuna condizione nello schema". Lo ha detto l'ufficio del premier israeliano in risposta alla denuncia di Hamas che ha accusato Netanyahu di ritardare l'intesa. Per i miliziani, infatti, "è ritornato alla strategia della procrastinazione, del ritardo e della fuga dal raggiungimento di un accordo". Intanto c'è stato un nuovo attacco di Israele sul sud del Libano: due morti e tre feriti. Crosetto: "Preoccupazione per italiani in Libano". Tajani: "Chi può lasci il Paese, massima prudenza". L'Iran avverte: "Se il regime sionista attacca il Libano, commetterà un grosso errore che avrà pesanti conseguenze per loro". Sale la tensione tra Turchia e Israele, il ministero degli Esteri di Ankara: "Il genocida Netanyahu finirà come Hitler".