Meloni: "Situazione in Libano molto preoccupante" | "Con von der Leyen contatti in corso sul commissario"

Tra i nodi da sciogliere per il premier c'è anche quello delle nomine Rai. "Bisognerà procedere anche perché si è dimessa la presidente, quindi è sicuramente una cosa di cui dobbiamo occuparci nelle prossime settimane. Sulla governance io sono assolutamente laica: non è una riforma che ho fatto io, non l'ho neanche particolarmente difesa, quindi se quelli che l'hanno scritta oggi dicono che è pessima, possiamo parlarne". "Per quello che riguarda le ipotesi di privatizzazione, ho letto queste indiscrezioni, non so da dove siano uscite, non ho su questo niente da dire, posso solamente confermare rispetto a quello che ho letto, e che mi è stato attribuito, che confermo di non avere bisogno di una TeleMeloni. Non ne ho bisogno, non mi interessa, non la voglio".