Meloni a von der Leyen: "Uso politico della Relazione su stato di diritto Ue"

Il presidente del Consiglio risponde anche alle accuse di ingerenze da parte del governo nella governance della tv di Stato: "L'attuale Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene non si sono ancora avvalsi della normativa vigente per il rinnovo dei vertici aziendali. Gli attuali componenti del CdA della Rai sono stati nominati nella scorsa legislatura da una maggioranza di cui Fratelli d'Italia non era parte, non si comprende dunque come si possa imputare a questo Governo una presunta ingerenza politica nella governance della Rai". Inoltre, scrive Meloni, "Durante ogni passata competizione elettorale, tutti i governi in carica hanno potuto legittimamente continuare a informare i cittadini sulla loro attività, senza che l'informazione istituzionale rientrasse nel conteggio dei tempi della par condicio, così come previsto dalla legge vigente".