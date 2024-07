La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 295. Il direttore della Cia, Bill Burns, dovrebbe incontrare domenica a Roma alti funzionari israeliani, qatarioti ed egiziani nel tentativo di concludere l'accordo sugli ostaggi e cessate il fuoco a Gaza. A dichiararlo al sito di notizie Axios sono stati funzionari statunitensi e israeliani. La conferma di Netanyahu: "Negoziatori in Italia nei prossimi giorni". La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha respinto le accuse dello Stato ebraico, il quale aveva avvertito la Francia riguardo a un piano di Teheran per attaccare gli atleti israeliani nel giorno di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Secondo il ministro Katz, il sabotaggio alle linee ferroviarie francesi "è stato eseguito sotto l'influenza dell'asse del male dell'Iran e dell'Islam radicale".