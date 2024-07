La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 294. Il premier israeliano Benjamin Netanyauh ha incontrato il presidente Usa Joe Biden per discutere dell'accordo sugli ostaggi. Netanyauh ha espresso l'intenzione di lavorare con Biden nei prossimi mesi. Intanto secondo alcuni media le forze angloamericane avrebbero attaccato l'aeroporto di Hodeida, nello Yemen. Giorgia Meloni incontra Isaac Herzog e ribadisce "la forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza". Il presidente israeliano, da parte sua, sottolinea "l'imperativo supremo di garantire il rilascio degli ostaggi e della lotta globale contro la minaccia rappresentata dall'Iran". Proprio Teheran, dichiara lo Stato ebraico alla Francia, avrebbe un piano per attaccare la delegazione israeliana alle Olimpiadi. Nel mirino, scrive il ministro degli Esteri di Tel Aviv al suo omologo francese Séjourné, ci sarebbero anche "i turisti israeliani" al mega evento sportivo.