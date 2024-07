Viaggio negli Usa per Netanyahu: il premier israeliano incontrerà Biden e Trump

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 292. Viaggio negli Usa per Netanyahu: il premier incontrerà Biden giovedì alla Casa Bianca e Trump venerdì nella residenza del tycoon a Mar-a-Lago. Israele rende noto che "maturano le condizioni per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza". Intanto 14 fazioni palestinesi firmano a Pechino una dichiarazione sul rafforzamento dell'unità nazionale per il dopoguerra. Le sirene di allarme hanno risuonato nel nord di Israele al confine con il Libano. Secondo l'ultimo bollettino di Hamas, dall'inizio della guerra le vittime palestinesi sono quasi 39mila.