Idf: "Intercettato un missile lanciato dallo Yemen verso il centro di Israele" | Abu Mazen all'Onu: "La Palestina è nostra, stop al genocidio | Smettetela di inviare armi a Tel Aviv"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 357 e si allarga al Libano contro Hezbollah. Gli allarmi anti-missile sono scattati poco prima della mezzanotte italiana in tutto il centro di Israele per l'arrivo di un missile lanciato dallo Yemen. Il portavoce dell'Idf ha informato che "il missile è stato intercettato con successo dal sistema Arrow. Le esplosioni sentite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione". Circa due settimane fa gli Houthi hanno lanciato un altro missile nel centro del Paese che è stato intercettato "parzialmente". Beirut, nel frattempo, ha aggiornato il bilancio delle vittime: 92 i morti nelle ultime 24 ore in seguito ai raid israeliani in tutto il Libano. Intanto, il presidente dell'Anpi Abu Mazen, accolto da un lungo applauso all'Assemblea Generale dell'Onu, ha affermato: "Non ce ne andremo, la Palestina è la nostra terra". Accusando Israele di genocidio e chiedendone lo stop, nel suo intervento il leader palestinese rivolge un appello ai Paesi: "Smettete di mandare armi a Israele. Il mondo intero è responsabile di quel che succede alla nostra gente a Gaza".