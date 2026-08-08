Ceuta, la Spagna dispiega 2.300 uomini contro nuovo afflusso di migranti

La Farnesina ha aggiornato la pagina dedicata alla Spagna sul portale "Viaggiare Sicuri" e invita i cittadini italiani presenti nel Paese o in partenza a consultarla per gli ultimi aggiornamenti e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Restano invariati i requisiti ordinari per l'ingresso in Spagna, ossia il possesso di passaporto o carta d'identità validi per l'espatrio per tutta la durata del soggiorno. L'Unità di crisi ha inoltre attivato un canale WhatsApp dedicato, denominato "Unità di Crisi - Spagna", e rafforzato la propria sala operativa, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette al numero +39 06 36225. Negli stessi orari è disponibile anche il numero dell'Aci +39 06 491115. Per l'assistenza sul territorio sono inoltre attivi il Consolato generale d'Italia a Madrid, competente tra l'altro per Madrid, Andalusia, Paesi Baschi, Galizia, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha, Estremadura, Ceuta e Melilla, al numero +34 629842287; il Consolato generale d'Italia a Barcellona, competente per Catalogna, Aragona, Comunità Valenciana, Murcia e Isole Baleari, al numero +34 659790266; e il Vice Consolato d'Italia ad Arona, a Tenerife, competente per le Isole Canarie, al numero +34 630051176.