Videogiochi: Sony sarà al CES 2025, possibili novità per PlayStation

Sempre nell'edizione del 2023, Sony aveva annunciato Project Leonardo, il controller studiato per l'accessibilità che avrebbe preso il nome di PlayStation Access, mentre lo scorso anno è stato il turno della nuova auto elettrica realizzata in collaborazione con Honda come parte del nuovo gruppo Sony Honda Mobility: in quel caso, oltre all'ampio spazio votato all'intrattenimento, una delle particolarità più interessanti era certamente la possibilità di guidare l'auto da remoto usando il controller DualSense di PlayStation 5.