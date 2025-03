PlayStation 2: la console più venduta della storia compie 25 anni

Da GTA Vice City e San Andreas a Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater (che tornerà ad agosto con un remake), da Shadow of the Colossus e Okami (il cui seguito è ora in sviluppo) a Silent Hill 2 (fresco di rifacimento a cura di Bloober Team) e Resident Evil 4 (a sua volta ripubblicato nel 2023 da Capcom con una versione più moderna), PlayStation 2 ha avuto il merito di sfornare alcune delle proprietà intellettuali più rappresentative del mondo dei videogiochi, incluse saghe ancora oggi importantissime come God of War.