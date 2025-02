PlayStation VR2 ci riprova: taglio di prezzo per il visore di Sony

"Con successi di recente uscita come Alien: Rogue Incursion, Skydance's Behemoth e Metro Awakening VR, e tanti nuovi giochi in rampa di lancio, tra cui Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination e The Midnight Walk, non c'è mai stato un momento migliore per tuffarti nell'azione con PS VR2", si legge nel messaggio pubblicato da Sony sul blog ufficiale PlayStation. "Utilizzando l'adattatore per PC, i giocatori potranno anche scoprire, acquistare e giocare migliaia di titoli in realtà virtuale su Steam".