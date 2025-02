God of War: possibile riedizione per il 20esimo anniversario della saga PlayStation

Allo stato attuale, non è chiaro se questa raccolta includerà le riedizioni degli episodi lanciati tra il 2005 e 2013, o se Sony deciderà di spingersi più in là creando dei "rifacimenti" dei sei capitoli per sfruttare al meglio la potenza garantita da PlayStation 5. Quest'ultima ipotesi, per quanto certamente più impegnativa, non è da scartare: d'altronde, con asset e risorse delle primissime avventure di Kratos che sono già stati ricreati in versione moderna all'interno dell'espansione "Valhalla" di God of War: Ragnarok, il sospetto è che Sony abbia inserito in quel contenuto aggiuntivo delle "sorprese" destinate a uno scopo più grande.