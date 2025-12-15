Videogiochi, Macron festeggia il trionfo di Clair Obscur Expedition 33: "Una prima storica per la Francia"

Quando un videogame diventa "orgoglio nazionale": Macron celebra il trionfo di Clair Obscur ai The Game Awards, gli Oscar dei videogiochi
© Ufficio stampa
Il presidente Emmanuel Macron ha celebrato il successo di Clair Obscur: Expedition 33, la produzione sviluppata dallo studio francese Sandfall Interactive che, agli Oscar dei videogiochi The Game Awards 2025, ha fatto incetta di riconoscimenti fino a conquistare anche il premio più ambito, quello di "Gioco dell'Anno". Il messaggio, pubblicato su Instagram, parla di un "grande orgoglio" per il lavoro dello studio.
Nel suo messaggio, il presidente francese si è infatti dichiarato orgoglioso per Montpellier (la città che ospita lo studio) e per la Francia in generale, definendo il risultato "una prima storica per un titolo francese". Macron ha accompagnato il post con un'immagine dei protagonisti del gioco di ruolo, rivolgendo inoltre le sue congratulazioni al team di Sandfall Interactive con un richiamo "alle generazioni future e a quelle che verranno".
Clair Obscur: Expedition 33 si è presentato alla cerimonia dei The Game Awards con 12 candidature e ha chiuso la serata con nove premi, un vero e proprio record per la manifestazione: oltre al Gioco dell'Anno, si è aggiudicato anche riconoscimenti come migliore produzione indipendente, miglior gioco indipendente al debutto e miglior gioco di ruolo, oltre ad altri premi tecnici e artistici.
Sui canali social, Sandfall Interactive ha ringraziato il pubblico per l'annata straordinaria vissuta dallo studio. "Vogliamo brindare e festeggiare con voi", ha scritto il team francese, ringraziando coloro che hanno offerto il proprio contribuito allo sviluppo del progetto e la comunità della serie per "la passione, l'affetto e le creazioni" condivise sin dal lancio sul mercato avvenuto lo scorso aprile.
Quella di Macron non è una presa di posizione isolata: già nei mesi scorsi, infatti, il presidente aveva elogiato lo studio per i risultati commerciali del gioco di ruolo, che a maggio aveva superato il milione di copie vendute in soli tre giorni. In quell'occasione, Macron aveva sottolineato con orgoglio la dimensione nazionale del successo, definendo Expedition 33 un esempio di "audacia e creatività francesi".
Il tema, tuttavia, ha riacceso anche un dibattito che si ripete ciclicamente sul suolo francese. Alcuni utenti hanno infatti ricordato a Macron alcune dichiarazioni rilasciate durante le proteste avvenute pochi anni fa, nel 2023, quando il presidente aveva accusato l'influenza di videogiochi e social media nell'escalation di attacchi violenti che si sono consumati in Francia.
Il presidente aveva successivamente ridimensionato le sue stesse parole, ribadendo di considerare l'industria videoludica un'opportunità per il territorio francese e specificando che le sue critiche riguardavano la violenza, non i videogiochi in sé.
A ritirare il premio di Gioco dell'Anno, tra gli applausi, è stato il direttore dello studio, Guillaume Broche, che ha ringraziato l'incredibile team di Sandfall Interactive e anche gli "eroi invisibili" del settore dei videogiochi, dalla localizzazione a coloro che realizzano tutorial su YouTube: "Senza di loro non avremmo saputo da dove cominciare".