Videogiochi, Macron festeggia il trionfo di Clair Obscur Expedition 33: "Una prima storica per la Francia"

Clair Obscur: Expedition 33 si è presentato alla cerimonia dei The Game Awards con 12 candidature e ha chiuso la serata con nove premi, un vero e proprio record per la manifestazione: oltre al Gioco dell'Anno, si è aggiudicato anche riconoscimenti come migliore produzione indipendente, miglior gioco indipendente al debutto e miglior gioco di ruolo, oltre ad altri premi tecnici e artistici.