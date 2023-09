Francia: Macron fa marcia indietro ed elogia i videogiochi, dopo averli criticati

Al tempo, il capo di stato Emmanuel Macron aveva addossato la colpa ai videogiochi , affermando come questi fossero la causa della rabbia e dell'offuscamento che agita i giovani francesi, destando non poche polemiche.

Ora il presidente sembra aver cambiato idea, chiedendo scusa ai videogiocatori: con un post su X, Macron ha fatto marcia indietro rispetto alle dichiarazioni di giugno in cui incolpava i videogiochi di aver "intossicato" alcuni giovani rivoltosi, commenti che hanno destato qualche perplessità anche al di fuori della Francia.

Il presidente ha scritto un mea culpa insolitamente prolisso: "Ho spaventato i giocatori", ha esordito Macron, cercando di elogiare l'industria videoludica e di chiarire il suo pensiero. "I videogiochi sono parte integrante della Francia. Alla fine di giugno ho espresso le mie preoccupazioni perché i delinquenti hanno usato i videogiochi per banalizzare la violenza sui social network", prosegue. "È questa violenza che condanno, non i videogiochi".

Un commento, quello di Macron, dal tono completamente diverso rispetto ai precedenti. "Ho sempre ritenuto che i videogiochi siano un'opportunità per la Francia, per la nostra gioventù e il suo futuro, per i nostri posti di lavoro e la nostra economia", affermando invece che l'industria dei videogame "ispira, fa sognare, fa crescere!". Il presidente ha quindi concluso il suo discorso rivolgendosi ai videogiocatori e affermando: "Potete contare su di me". La community spera che le affermazioni lunatiche del capo di stato francese non vengano nuovamente ritrattate in caso di ulteriori disordini.