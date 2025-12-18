Polemiche sull'IA nei videogiochi: Larian e Warhorse difendono l'uso in "fase concettuale"

Vávra racconta anche di aver visto accuse rivolte al suo studio, citando l'impiego di software come "Topaz Labs" per migliorare la resa di elementi e texture a bassa risoluzione di materiali più vecchi. Il punto, per lui, non è trasformare l'IA in una scorciatoia creativa, ma usarla per ridurre tempi e costi di produzione. "Creare videogiochi oggi richiede anni, centinaia di persone e budget enormi", osserva il direttore dello studio ceco, ipotizzando che l'IA possa alleggerire mansioni ripetitive e "meno essenziali", permettendo ai team di concentrarsi su elementi nevralgici come regia, scrittura e direzione artistica.