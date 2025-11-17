Call of Duty e le immagini generate dall'IA: la polemica arriva al Congresso Usa

Un dettaglio che non è passato inosservato è la dichiarazione di limitazione della responsabilità sulla pagina Steam di Call of Duty: Black Ops 7. Lo studio dichiara espressamente di fare uso di "strumenti di IA generativa per contribuire allo sviluppo di alcune risorse di gioco": una formula giudicata da molti poco trasparente, soprattutto alla luce delle polemiche degli ultimi giorni e del prezzo di vendita del gioco, creato da uno degli studi più importanti e ricchi del settore dei videogiochi e non certo da un piccolo team indipendente.