Videogiochi: Hollow Knight Silksong cresce ancora, espansione in arrivo nel 2026

Team Cherry espande i videogiochi di Hollow Knight: annunciata l'espansione gratuita Sea of Sorrow, in arrivo una versione per Switch 2 del primo capitolo
© Ufficio stampa
Uno dei videogiochi più apprezzati del 2025, Hollow Knight: Silksong, si prepara a nuove avventure. Team Cherry ha svelato Sea of Sorrow, la prima espansione di Silksong che sarà distribuita gratuitamente per coloro che possiedono il gioco e che, stando alle parole dello studio, arriverà sul mercato nel corso del 2026. La software house ha anche confermato lo sviluppo di un'edizione Switch 2 del primo Hollow Knight.
L'espansione di Silksong avrà un tema nautico e introdurrà "nuove aree, boss, strumenti e altri contenuti", proseguendo la storia della protagonista Hornet dopo gli eventi vissuti nel seguito di Hollow Knight: in tal senso, il trailer diffuso insieme all'annuncio anticipa alcune immagini d'atmosfera e sequenze volutamente misteriose (come da tradizione per entrambi i videogiochi della serie), mentre ulteriori dettagli verranno condivisi dagli sviluppatori a ridosso del lancio.
Oltre al contenuto aggiuntivo, Team Cherry ha confermato che è in sviluppo anche una versione nativa per Nintendo Switch 2 del primo Hollow Knight, con miglioramenti tecnici come risoluzioni più elevate, modalità con una fluidità superiore ed effetti grafici aggiuntivi. Chi possiede già la versione Nintendo Switch, pubblicata nel 2018, potrà passare alla versione per Switch 2 senza costi aggiuntivi non appena arriverà il nuovo aggiornamento, previsto sempre nel corso del 2026 (un anno che si conferma ogni giorno che passa sempre più ricco per l'industria dei videogiochi).
Nel frattempo, lo studio sta aggiornando tutte le versioni esistenti del gioco originale, con alcune novità già disponibili su PC via Steam e GOG: tra queste, spicca il supporto ai formati 21:9 e 16:10, un supporto esteso a vari controller per videogiochi, correzioni visive e la pausa automatica all'apertura dell'inventario. Su Steam Deck resta un problema che può influire sui filmati a causa di una versione di Proton non compatibile che viene selezionata automaticamente: in attesa di una soluzione definitiva, Team Cherry suggerisce un rimedio alternativo attraverso le impostazioni di compatibilità.
Hollow Knight: Silksong ha superato 7 milioni di copie vendute nei tre mesi dal lancio, a cui si aggiungono "milioni" di giocatori che, a detta di Team Cherry, hanno vissuto l'avventura di Hornet su Xbox Game Pass. Un risultato che ha portato la piccola azienda a ringraziare la sua comunità per l'enorme supporto ricevuto in un anno ricco di grandi videogiochi, da Hades II al "fenomeno" Clair Obscur: Expedition 33, che ha dominato l'edizione 2025 dei The Game Awards conquistando le lodi del presidente francese Macron.