Videogiochi: Hollow Knight Silksong cresce ancora, espansione in arrivo nel 2026

Uno dei videogiochi più apprezzati del 2025, Hollow Knight: Silksong, si prepara a nuove avventure. Team Cherry ha svelato Sea of Sorrow, la prima espansione di Silksong che sarà distribuita gratuitamente per coloro che possiedono il gioco e che, stando alle parole dello studio, arriverà sul mercato nel corso del 2026. La software house ha anche confermato lo sviluppo di un'edizione Switch 2 del primo Hollow Knight.