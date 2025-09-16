Videogiochi: Hollow Knight Silksong omaggia un fan scomparso trasformandolo in un personaggio

Al lancio, il seguito ha fatto registrato numeri da record su PC e console, ottenendo lodi per il sistema di combattimento ampliato e le nuove aree, ma anche qualche critica per la difficoltà eccessiva di alcuni scontri, aspetto che ha portato lo studio indipendente a intervenire con un aggiornamento che ha smorzato la difficoltà di alcuni scontri iniziali. Nonostante gli aggiustamenti, Hollow Knight: Silksong resta uno dei videogiochi più impegnativi dell'anno.