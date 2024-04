Hollow Knight: Silksong esiste ancora: Team Cherry si prepara a svelarne l'uscita

Dopo essere sparito nel nulla in seguito al suo annuncio ufficiale, Hollow Knight: Silksong potrebbe presto tornare a mostrarsi: nei giorni scorsi, infatti, il gioco di piattaforme in fase di sviluppo presso Team Cherry è stato valutato da alcuni enti che si occupano della classificazione software per attribuire il pubblico più adatto al videogioco, processo che avviene generalmente qualche mese prima del lancio.

Atteso originariamente entro la fine dello scorso anno e successivamente rinviato dallo studio australiano, il seguito di uno dei giochi più significativi della scena indipendente pare ormai in dirittura d'arrivo.

Il gioco appartenente al filone dei cosiddetti "metroidvania" (un genere che prende il meglio da franchise del calibro di Metroid e Castlevania, in termini di esplorazione e approccio al game design), infatti, è stato classificato dapprima in Nord America, per poi essere valutato nelle scorse ore anche da Game Rating and Administration Committee, che si occupa di classificare i videogiochi in Corea del Sud. In entrambi i casi, si tratta di un potenziale indizio sull'arrivo di un annuncio ufficiale da parte dello studio.

Un'ulteriore prova di ciò arriva da Microsoft, che all'inizio del mese ha aperto la pagina ufficiale di Hollow Knight: Silksong su Xbox Game Store: in quel caso, alcuni appassionati della saga hanno temuto potesse trattarsi di un elaborato "pesce d'aprile", ma considerando che la casa di Redmond ha permesso agli utenti Xbox di aggiungere il videogioco alla lista dei desideri e che la responsabile della divisione videoludica dell'azienda, Sarah Bond, ha condiviso la medesima pagina sui suoi profili social, è lecito credere che sia finalmente arrivata l'ora di scoprire di più sull'attesissimo seguito di Hollow Knight.

Il gioco offrirà una nuova ambientazione da esplorare che conterà più di 150 nemici diversi da fronteggiare, che diventeranno ancora più ostici attivando una nuova modalità nota con il nome di "Silk Soul", disponibile solo dopo il primo completamento dell'avventura di Hornet.

Dopo la presentazione avvenuta nel febbraio del 2019, per la nuova opera di Team Cherry potrebbe essere finalmente il momento di condividere la data di lancio ufficiale, che resta a ogni modo probabile per la seconda metà del 2024.