The Last of Us: Parte 2, un nuovo modo di scoprire l'icona PlayStation

La nuova modalità permette a chi gioca di ottenere informazioni ancora più approfondite sulla storia del secondo atto di The Last of Us, con alcuni dettagli (per esempio, la chitarra ricevuta in regalo da Ellie e la sua volontà di imparare a suonarla) che, a detta dello studio, acquisiscono ancora più spessore. Sarà interessante capire in che modo, questa nuova fruizione della storia di uno dei titoli più amati della scuderia PlayStation, permetterà di vivere le fasi del viaggio in cui il cammino di Ellie si intreccia con quello di Abby, come le fasi in cui le due si trovano a Seattle e le loro azioni si influenzano reciprocamente.