PlayStation 5: 46 milioni di console in tutto il mondo, Sony punta a un Natale da protagonista

Nell'ultimo trimestre, la casa nipponica ha distribuito quasi 5 milioni di unità per la sua console PlayStation: si punta su Marvel's Spider-Man 2 per strappare nuovi record

Un traguardo non semplice per l'azienda giapponese, che nelle scorse ore ha condiviso i risultati finanziari per l'ultimo trimestre fiscale, confermando di aver venduto 4,9 milioni di console da luglio a settembre 2023 : il totale, al momento, è di 46,6 milioni di PS5 in tutto il mondo .

Numeri importanti (specialmente considerando la carenza di scorte che ha caratterizzato i primi anni di vita di PlayStation 5), ma un po' al di sotto delle stime della casa di Tokyo e delle previsioni dei suoi analisti.

L'obiettivo di Sony è di piazzare un totale di 25 milioni di PlayStation 5 nel corso del 2023, un dato che le permetterebbe di raggiungere l'imponente totale di 57 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal debutto ufficiale della console sul mercato, avvenuto nel novembre del 2020. Obiettivo di difficile realizzazione, ma non impossibile: Sony, infatti, avrebbe bisogno di raddoppiare il numero di console vendute nel trimestre da ottobre a dicembre 2023 vendendo almeno 10,5 milioni di unità, e la presenza di un pezzo da novanta come Marvel's Spider-Man 2 potrebbe facilitare il compito.

Il gioco d'azione di Insomniac Games e basato sulle gesta degli eroi dei fumetti Marvel, infatti, ha già fatto registrare 5 milioni di unità vendute globalmente, un dato che sarà destinato verosimilmente a salire nel periodo natalizio. A giudicare dalle prestazioni commerciali di PlayStation 5 nello stesso periodo dello scorso anno, infatti, ci sono tutti i presupposti per raggiungere l'obiettivo: nel trimestre che va da luglio a settembre 2022, Sony ha piazzato 3,3 milioni di unità in tutto il mondo, raggiungendo il risultato di 7,1 milioni di PS5 vendute nel trimestre successivo (ottobre-dicembre 2022).

Numeri trainati da una line-up che all'epoca poteva contare sull'uscita di God of War: Ragnarok e che, quest'anno, graverà sulle spalle di due Arrampicamuri come Peter Parker e Miles Morales di traghettare la console ammiraglia verso un Natale da protagonista. Tra l'uscita del modello "slim" con sistema modulare e nuovi accessori del calibro di PlayStation Portal, la "console portatile" per usare PS5 in streaming, Sony può continuare a sperare: "Sappiamo bene che non si tratta di un obiettivo facile da raggiungere", ha dichiarato il presidente Hiroki Totoki durante l'ultima riunione con gli investitori, "ma crediamo che il prossimo trimestre possa essere determinante per quanto riguarda le vendite della console, visto che lanceremo una nuova versione di PS5 e potremo contare su Marvel's Spider-Man 2".

Nel frattempo, la divisione Game & Network Services di Sony ha fatto registrare introiti per 6,32 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023/24, con un incremento del 32% rispetto all'anno precedente e un incremento dei profitti del 16%. Numeri che alimentano la possibilità che Sony possa presto rispondere per le rime all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, cercando di accaparrarsi un nuovo studio (nel mirino sembra esserci Square-Enix) per continuare il trend di crescita del marchio PlayStation e della scuderia first-party di PlayStation Studios.