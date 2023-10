Marvel's Spider-Man 2, come diventare dei supereroi imbattibili nel nuovo videogioco PlayStation

Guide e trucchi per combattere il crimine di New York nella nuova esclusiva PlayStation 5 sviluppata da Insomniac Games

I due Arrampicamuri si trovano a difendere la città di New York da nuove e vecchie minacce, come Kraven il Cacciatore e Venom .

Il nuovo capitolo della serie creata da Insomniac Games, disponibile dal 20 ottobre in esclusiva per la nuova ammiraglia PlayStation, migliora sotto tanti aspetto l’episodio precedente: per aiutarvi a fermare il crimine che dilaga tra i quartieri della Grande Mela, abbiamo ideato una serie di guide e trucchi.

UNO SGUARDO ALLE IMPOSTAZIONI Prima di fare ritorno a Manhattan in compagnia di Miles e Peter, farete bene a personalizzare l'esperienza di gioco attraverso le tante opzioni legate all’accessibilità di Marvel’s Spider-Man 2, uno degli elementi su cui lo studio ha puntato con maggior decisione per consentire davvero a chiunque di godersi la nuova avventura dell'Uomo Ragno.

Oltre a scegliere uno dei cinque livelli di difficoltà, avrete la possibilità di impostare a piacimento tutta una serie di parametri legati alla salute dei nemici e al danno che sono in grado di infliggere, oltre all’attivazione di opzioni che permettono di completare automaticamente i Quick Time Event e facilitare gli inseguimenti tra i grattacieli della metropoli americana. Non è finita qui, perché avrete anche l’opportunità di modificare la velocità di gioco, nonché aumentare il tempo a disposizione per parare un attacco effettuato da un avversario.

FATE AFFIDAMENTO AI SENSI DI REGNO I sensi di ragno sono uno dei poteri più celebri dell’eroe Marvel che, oltre a essere utili per anticipare gli attacchi nemici e parlarli, danno modo a Spider-Man anche di scansionare l’ambiente che lo circonda per scovare collezionabili nascosti (così da ottenere speciali gettoni da utilizzare per potenziare o sbloccare equipaggiamenti) e trovare quest secondarie, obiettivi di missione e molte altre informazioni che vi saranno utili durante l’avventura.

Per eseguire una scansione vi basterà premere il pulsante R3 del controller di PlayStation 5, dopodiché tutti i punti di interesse e gli oggetti con cui interagire saranno evidenziati per qualche secondo e, una volta individuati, appariranno in modo del tutto automatico sulla mappa di gioco.

ATTACCA, PARA, SCHIVA, RIPETI Per avere la meglio dei nemici e dei boss presenti in Marvel’s Spider-Man 2 dovrete imparare a padroneggiare al meglio il sistema di combattimento, sfruttando tutte le mosse offensive e difensive di Peter Parker e Miles Morales. In aggiunta alla schivata che permette di evitare i proiettili e di subire le sfuriate degli avversari, i due supereroi mascherati possono effettuare una "deviazione", una sorta di parata perfetta, premendo il tasto cerchio quando i sensi di ragno lampeggia di colore rosso, così da poter contrattaccare anche la maggior parte degli attacchi pesanti.

Miles e Peter avranno a disposizione anche un gran numero di abilità speciali che potranno essere eseguite con una semplice combinazioni di tasti, ovvero L1 + Croce, Cerchio, Quadrato e Triangolo: così facendo, li vedrete esibirsi in spettacolari acrobazie mentre metteranno al tappeto i criminali o i mercenari guidati da Kraven.

DA UNO SPIDER-MAN ALL’ALTRO Dal momento che nel nuovo capitolo della serie vi ritroverete a controllare due Spider-Man, dovete sapere che ciascuno possiede un albero delle abilità personale e uno in condivisione tra i due protagonisti del gioco. Imparare a utilizzare al meglio la coppia di eroi vi darà diversi vantaggi soprattutto durante le fasi di combattimento, dove potrete sfruttare gli attacchi elettrici di Miles Morales o tutta la furia del simbionte a disposizione di Peter Parker.

Quando non sarete impegnati in missione vi sarà data la possibilità di passare da uno Spider-Man all’altro in qualsiasi momento, semplicemente aprendo l'app da cui gestire le missioni e tenendo premuto il tasto Quadrato. I due personaggi potranno prendere parte a delle sfide esclusive, che una volta portate a termine vi daranno la possibilità di ottenere delle ricompense uniche per Peter o Miles, come dei costumi speciali o delle abilità extra.

GADGET PER OGNI EVENIENZA Tra i tanti assi nella manica a loro disposizione, la coppia di Arrampicamuri potrà contare su alcuni gadget che li aiuteranno ad avere la meglio di tutte le minacce che incontreranno per le strade di New York. Oltre al solito spara-ragnatele per bloccare i nemici contro muri e altri elementi dello scenario, ai giocatori viene data la possibilità di utilizzare anche un dispositivo in grado di intrappolare gli avversari in un solo punto, oltre a dei colpi esplosivi che scaraventano in aria i cattivi di turno e uno speciale accessorio che può elettrificare chiunque venga colpito dal dispositivo.

Proseguendo con l’avventura avrete la necessità di migliorare tutti i gadget per affrontare nemici sempre più impegnativo, per cui vi verrà chiesto di recuperare apposite risorse esplorando la città oppure completando degli incarichi secondari.

UN COSTUME DA POTENZIARE In maniera del tutto simile ai gadget, anche il costume indossato da Peter e Miles potrà essere migliorato progressivamente nel corso dell’avventura. Alle tute dei due supereroi sono legate quattro caratteristiche (danni, mobilità, energia e concentrazione), in cui spendere degli appositi gettoni così da essere più efficaci durante i combattimenti e non solo.

I quattro rami dei potenziamenti dei costumi permettono inoltre di sbloccare interessanti vantaggi e abilità passive, come la skill "Doppia concentrazione" che dona un’altra barra di concentrazione grazie alla quale Peter e Miles possono curarsi più spesso ed eseguire mosse finali sui nemici più potenti. Per migliorare la tuta è necessario ottenere delle casse che contengono degli speciali materiali tecnologici, che anche in questo caso andranno scovati attraverso l’esplorazione dei quartieri.