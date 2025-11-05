Nintendo Switch 2: 10 milioni di console in sei mesi, è il miglior lancio di sempre

A trainare Nintendo Switch 2 ci ha pensato finora soprattutto il software. Il titolo di punta, Mario Kart World, ha raggiunto 9,57 milioni di copie, di cui 8,1 milioni in bundle con la console: un'adozione vicina al 92% del parco macchine. Bene anche Donkey Kong Bananza (3,49 milioni dal debutto di luglio) e Super Mario Party Jamboree: Switch 2 Edition (1,16 milioni), mentre il nuovo Leggende Pokémon Z-A, uscito troppo di recente per rientrare nei dati trimestrali, ha fatto registrare un forte esordio con circa 6 milioni in una settimana (secondo le prime stime) e sarà certamente protagonista nei prossimi resoconti fiscali.