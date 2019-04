Ninja è tra le persone più influenti del 2019 per il Time

Ninja, il videogiocatore e streamer più famoso del momento, non è soltanto una leggenda di Fortnite, ma anche una delle persone più influenti del 2019, secondo il Time.



Il suo nome reale è Tyler Blevins, ha 27 anni ed è in grado di guadagnare 500mila ai 600mila dollari a evento e di essere chiamato in causa persino per i festeggiamenti di capodanno a New York, oltre che smuovere centinaia di migliaia di appassionati del mondo dei videogiochi.



Così la prestigiosa rivista americana ha deciso di inserirlo nella lista delle personalità più importanti dell'anno, a fianco a icone del calibro di Papa Francesco, Michelle Obama e tanti altri attivisti, scienziati, artisti e espoonenti del mondo dello spettacolo:



"Ninja è una leggenda, una persona a cui dobbiamo molto per aver reso il mondo dei videogiochi ciò che è oggi".



L'ennesima conferma dell'importanza che hanno i videogame nella cultura mondiale, qualcora non bastassero gli introiti e le iniziative di un settore in costante crescita: in Italia i videogiochi hanno generato un giro d'affari pari a 1,7 miliardi di euro nel solo 2018.



E intanto, mentre il Principe Harry vorrebbe mettere al bando Fortnite, c'è chi sogna di ricreare il gioco nella realtà con un evento su un'isola privata.