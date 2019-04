Fortnite, un nuovo evento speciale per festeggiare Avengers: Endgame

In vista dell'imminente debutto di Avengers: Endgame nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Epic Games e Marvel potrebbero avere in serbo alcune sorprese per i fan di Fortnite: Battle Royale . Dopo il crossover dello scorso anno basato su Avengers: Infinity War , che aveva introdotto il personaggio di Thanos e il suo Guanto dell'Infinito nel videogioco per PC e console, un nuovo evento potrebbe arrivare nei prossimi giorni per festeggiare l'arrivo del nuovo film basato sui fumetti Marvel.

Sulle pagine di Twitter, il creative director di Fortnite Donald Mustard ha condiviso una foto che ritrae l'attore Robert Downey Jr., che interpreta il personaggio di Tony Stark/Iron Man da un decennio, mentre indossa una t-shirt del battle royale. Mustard ha commentato la foto salutando l'attore con un "Ci vediamo presto!", lasciando intendere una possibile collaborazione tra i due per un nuovo evento in arrivo su Fortnite.



La notizia ha messo in moto i dataminer più attivi, che hanno scavato nel codice del gioco e scoperto che la software house sta per riproporre la stessa modalità lanciata per festeggiare il lancio di Avengers: Infinity War, che riporterà il Guanto dell'Infinito nel mondo di Fortnite. Non è da escludere che Epic Games e Marvel stiano lavorando insieme per introdurre anche il personaggio di Iron Man nel vidogioco, magari come skin per personalizzare l'aspetto del personaggio o con qualche nuova linea di dialogo doppiata dallo stesso Downey Jr., ma al momento in cui scriviamo non c'è ancora un annuncio ufficiale in merito.



I fan sono scatenati all'idea di vestire i panni del proprio beniamino nel mondo di Fortnite, e non resta che sperare che Marvel ed Epic Games possano fare una gradita sorpresa a tutti gli amanti dei fumetti. Intanto, gli attori Chris Evans (Captain America) e Scarlett Johansson (Vedova Nera) sono stati immortalati da Mark Ruffalo (Hulk) mentre si rilassavano sul set del film alle prese con lo storico Game Boy.