Logitech e Tencent insieme per una nuova console portatile: sarà basata sul cloud

Con un post su Twitter, la divisione gaming del produttore di hardware ha annunciato una partnership con Tencent, il più importante publisher videoludico che opera sul territorio cinese, per lavorare a un dispositivo portatile in grado di supportare molteplici servizi adibiti al gioco in streaming.

La console sarà prodotta da

Logitech G

Gaming Handheld

GeForce Now

Xbox Cloud Gaming

Xbox Game Pass Ultimate

ed è attualmente conosciuta con il nome in codice di: i possessori del nuovo hardware potranno così avviare i propri giochi direttamente in streaming sfruttando servizi integrati come, la piattaforma di cloud gaming creata da NVIDIA , oppure, il servizio creato da Microsoft come bonus aggiuntivo per gli utentie recentemente esteso anche a tutti coloro volessero giocare a Fortnite

Coloro che acquisteranno la console portatile di Logitech e Tencent potranno dunque accedere al catalogo di questi servizi (con le due parti che non escludono l'arrivo di altre piattaforme simili) e

giocare ai titoli preferiti a patto, ovviamente, di avere a disposizione una connessione a Internet

sufficientemente performante.

In tal senso,

non è ancora chiaro se l'hardware messo a punto da Logitech sia stato concepito per supportare un modulo 5G

la console sarà disponibile entro la fine dell'anno

, così da permettere agli utenti di giocare in streaming anche al di fuori del contesto domestico, o se sarà presente unicamente una connettività in Wi-Fi come succede sulle piattaforme rivali Switch e Steam Deck. Lo scopriremo molto presto: Logitech e Tencent confermano che, sebbene non ci siano indicazioni sul possibile prezzo né tantomeno foto reali della piattaforma portatile.