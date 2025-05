NetherRealm punta sui "supereroi"? Injustice 3 dopo l'ultimo Mortal Kombat

L'insider ha pubblicato un messaggio su X riferendosi proprio alla disattivazione dei server per il picchiaduro in stile Super Smash Bros., che riuniva in un unico videogame alcune delle proprietà intellettuali più note di Warner Bros. e che, dopo essere tornato ai box per trovare una formula di gioco sostenibile, non è più riuscito a replicare i numeri da record delle prime settimane dopo la ripubblicazione sul mercato. Un "flop" che ha portato Warner Bros. Games a optare per una chiusura definitiva.