MultiVersus chiuderà i battenti a maggio: minacce di violenza contro gli autori del picchiaduro

Alcuni di questi utenti hanno sfruttato i social media per far sentire la propria voce, arrivando a minacciare gli sviluppatori di Player First Games e portando il responsabile del progetto, Tony Huynh, a intervenire pubblicamente sulla questione. "Capisco che questo momento sia doloroso per tutti, ma lo stesso vale per ogni membro di Player First Games", ha esordito Huynh sulle pagine di X. "Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere, ma le minacce di violenza sono inaccettabili. Spero che possiate fare un passo indietro e rendervi conto che questo è un momento estremamente triste per il team. Sto soffrendo molto per la fine del gioco: nessuno voleva questo risultato, che non è arrivato per mancanza di dedizione o di interesse da parte nostra".