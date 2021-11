MultiVersus: la risposta di Warner al fenomeno Super Smash Bros. arriva il prossimo anno

Da tempo si vociferava dell'esistenza di un progetto con cui Warner Bros. Games puntava a intaccare il dominio di Super Smash Bros. Ultimate nella scena dei videogiochi di lotta, e finalmente è arrivata una conferma ufficiale: sviluppato da Player First Games, MultiVersus è un videogame che unisce i personaggi più importanti dei franchise di Warner Bros. in un "multiverso" che mette icone del calibro di Batman, Shaggy (Scooby-Doo), Arya Stark (Game of Thrones) e Finn (Adventure Time) l'una contro l'altra.

MultiVerse si basa su scontri 2-contro-2 per dar vita a un gameplay che punta fortemente sulla cooperazione: ogni personaggio è dotato di un set completo di meccaniche di lotta in grado di variare completamente l'approccio agli scontri, con mosse personalizzabili che si combinano in modo dinamico a quelle degli altri personaggi. Ci sarà spazio anche per una modalità 1-contro-1 e una "tutti-contro-tutti" per quattro giocatori, che potranno darsele di santa ragione all'interno di arene come l'immancabile Batcaverna.

Il gioco, in uscita nel 2022 su PC e console di scorsa e nuova generazione (ma non su Switch, almeno per il momento), sarà distribuito in formato free-to-play e supporterà feature come cross-play e server dedicati al fine di creare una community vasta e in continua espansione, così come il cast, che si arricchirà con nuovi personaggi nelle stagioni a venire.

Nelle prime voci di corridoio sul progetto MultiVersus, si parlava infatti della possibilità che icone del calibro di Gandalf e Harry Potter potessero unirsi a un roster che, attualmente, è limitato a soli tredici personaggi (tra cui uno creato ex-novo dagli sviluppatori, il cane Reindog) appartenenti a serie come Scooby-Doo, Steven Universe, Game of Thrones, Adventure Time, Looney Tunes, Tom & Jerry e, ovviamente, i fumetti DC Comics.

È probabile che altri personaggi celebri provenienti da brand come Il Signore degli Anelli o universi come quello di Godzilla e King Kong siano annunciati nelle prossime settimane, magari in vista dell'apertura del test a circuito chiuso a cui è possibile registrarsi sul sito ufficiale del videogame.

