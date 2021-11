Disney Melee Mania arriva a dicembre, solo su iPhone e Apple Arcade

Sembra un incubo dovuto a troppa peperonata e una indigestione di film Disney sulla omonima App di streaming, invece è un videogame che arriverà tra poche settimane e che mette i personaggi Disney e Pixar in un tutti contro tutti senza quartiere, dove Moana (qua da noi Vaiana, di Oceania) può darle di santa ragione a Buzz Lightyear, o Elsa può riempire di schiaffoni Topolino.

In un esclusivo incontro (virtuale, visti i tempi da pandemia) con Apple, abbiamo potuto vedere una serie di anticipazioni sui giochi in arrivo nell'offerta in abbonamento Apple Arcade, dedicata ovviamente ai dispositivi della Mela Morsicata. La novità più imminente e interessante è proprio Disney Melee Mania, che arriverà nel “prossimo futuro”, probabilmente prima di Natale.

Realizzato dallo studio di svilupp Mighty Bear Games, Disney Melee Mania è un gioco online in cui due squadre da tre giocatori si affrontano per vedere chi rimane in piedi. I giocatori più appassionati di risse online avranno già intuito che si tratta di un MOBA, un gioco in cui ci sono delle arene online e i giocatori formano squadre (o vengono inseriti in squadre incomplete) e menano le mani con ogni mezzo per il predominio dell’arena. La visuale è dall’alto da tre-quarti: ogni giocatore controlla il suo personaggio e l’obiettivo è far fuori i tre membri del team avversario e conquistare delle zone che garantiscono dei punti quando controllate. La grafica è molto colorata e “carina”, e sfrutta a fondo – secondo Mighty Bear – tutta la potenza dei nuovi iPhone 13.

Al lancio, saranno presenti 12 personaggi Disney e Pixar: abbiamo visto in azione Elsa e Topolino (con il completo di Fantasia), Ralph Spaccatutto, Moana, Bing Bong di Inside Out e Buzz Lightyear. Il giorno del lancio ci sarà anche un evento speciale a tema Hakuna Matata, quindi tenete gli occhi aperti! Per ora saranno disponibili due modalità di gioco, ma Disney Melee Mania è il classico gioco che se avrà successo (cosa del tutto probabile), vedrà continui aggiornamenti nelle arene e nel roster dei personaggi. Disney e Apple, se state leggendo, sappiate che non vediamo l’ora di spaccare tutto con gli Aristogatti in team con Rapunzel e il nonnino di Up.

Disney Melee Mania farà parte dal day one di Apple Arcade, l’abbonamento all-you-can-play di Apple per i suoi dispositivi, che per circa 5 euro al mese vi fa giocare oltre 200 giochi. Essendo parte di questo programma, Disney Melee Mania non avrà acquisti in-app, e quindi potrete sbloccare i personaggi senza dover spendere nemmeno un euro in più.

