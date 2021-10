Videogiochi: Xbox Series X si trasforma in Spongebob Squarepants

Cartoni animati e videogiochi hanno sempre camminato di pari passo e spesso i due mondi si incontrano per infiammare gli animi dei fan di tutto il mondo. In questo caso è Microsoft che ha pensato di deliziare la sua community donando un look tutto particolare alla sua Xbox Series X : quello del simpatico personaggio di Spongebob Squarepants .

Già in passato, diversi utenti si sono cimentati nel vivacizzare la scocca della console next-gen con diverse decalcomanie o decorazioni, ma le forme della spugna più amata dai bambini sembrano fatte su misura per vestirne il design squadrato.

IGN

La Xbox Series X di Spongebob non è l’unica in edizione limitata, visto che al suo fianco compare anche quella dedicata alle Tartarughe Ninja. Le due console sono state create per celebrare l’uscita del videogioco Nickelodeon All-Star Brawl, picchiaduro multiplayer in stile Super Smash Bros. di Nintendo, in cui si danno battaglia tutti i personaggi più famosi dei franchise del canale dedicato a bambini e ragazzi.

I fan dovranno però tene re a freno l'entusiasmo visto che, come diverse edizioni limitate di Xbox, le due console non sono effettivamente in vendita. Per poter sperare di riuscire ad aggiudicarsene una con tanto di controller personalizzato, bisognerà partecipare alla speciale lotteria indetta sull'account Twitter ufficiale Xbox fino al 24 ottobre.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!