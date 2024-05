MultiVersus accoglie Joker e si prepara al ritorno

Sta per avvicinarsi il lancio finale di MultiVersus, il picchiaduro di Warner Bros.

Games e Player First Games lanciato in versione di prova nel 2022: dopo essere sparito dai riflettori nell'ultimo periodo per consentire agli sviluppatori di rifinire al meglio l'esperienza di gioco, il team ha confermato che il videogioco tornerà il 28 maggio e ospiterà nuovi personaggi come Joker, storico antagonista di Batman.