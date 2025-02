Warner Bros. Games nel caos: chiusi tre studi, cancellato il videogioco di Wonder Woman

Non sembrano esserci rischi di chiusura per l'altro studio di punta di WB Games, Rocksteady Studios, nonostante lo scarso successo riscontrato da Suicide Squad: Kill the Justice League. Pare che lo studio londinese responsabile della saga Batman: Arkham sia ora al lavoro su un nuovo progetto per giocatore singolo ambientato nell'universo del Cavaliere Oscuro, che potrebbe prendere in prestito la trama e i personaggi della serie a fumetti Batman Beyond per rilanciare l'Uomo Pipistrello nel mondo dei videogiochi.