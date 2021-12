The Game Awards 2021: tutti gli annunci, da Star Wars Eclipse al nuovo videogioco di Wonder Woman

Si è tenuta nella notte l'attesa cerimonia dei The Game Awards 2021 , la kermesse che premia i migliori videogiochi dell'anno e offre un assaggio di quelli che saranno i videogame del futuro: un evento lungo più di tre ore che, oltre a incoronare It Takes Two come "Gioco dell'Anno", ha permesso agli appassionati dell'industria videoludica di scoprire alcuni dei più promettenti titoli in uscita tra il 2022 e il 2023.

Tra gli annunci più importanti c'è stato certamente il nuovo videogioco di Guerre Stellari, Star Wars: Eclipse, un'avventura ambientata nell'era dell'Alta Repubblica che è stata affidata al team canadese di Quantic Dream, già autore di Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human. Sarà un'epopea spaziale dalla forte componente narrativa che ci narrerà le storie di molteplici personaggi, offrendo tutti gli elementi caratteristici del franchise creato da George Lucas, incluse le immancabili battaglie con le spade laser.

C'è stato spazio anche i grandi ritorni, come quello dello scrittore Alan Wake: sul palco dell'evento condotto da Geoff Keighley, gli studi finlandesi di Remedy hanno svelato infatti che il franchise tornerà con Alan Wake II, nuovo capitolo in uscita nel 2023 che, per la prima volta, sarà proposto dalla software house come vera e propria esperienza horror.

A proposito di sequel, l'evento ha visto i nuovi trailer di Hellblade 2: Senua's Saga, avventura norrena creata dai ragazzi di Ninja Theory, e A Plague Tale: Requiem, secondo atto dell'epopea dei fratelli Hugo e Amicia. Entrambi usciranno in esclusiva su PC e console Xbox.

Una sorpresa assoluta è stata la presentazione del nuovo videogioco di Monolith Productions, già autori di due videogame basati sul Signore degli Anelli (La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e il suo sequel, L'Ombra della Guerra): la software house sta lavorando a un gioco d'azione basato su uno dei personaggi di punta dei fumetti DC Comics, Wonder Woman, con un'avventura che racconterà la storia di Diana di Themyscira permettendoci di vestire i panni dell'Amazzone. Nessun dettaglio, al momento, sulla possibile data di lancio.

Ottima serata per gli amanti della fantascienza: tra uno sguardo all'adattamento videoludico di The Expanse, un primo video del prossimo gioco di Star Trek (intitolato Resurgence e ambientato subito dopo gli eventi di The Next Generation) e Planet of Lana - An Off-Earth Odyssey, avventura dalle tinte sci-fi che può vantare la colonna sonora di Takeshi Furukawa (già autore di The Last Guardian), non sono mancate sorprese come Dune: Spice Wars (strategico 4X basato sui romanzi di Frank Herbert), il primo trailer della serie TV di Halo e l'arrivo della demo The Matrix Awakens, una prova di forza bruta offerta dal motore Unreal Engine 5 con un pacchetto scaricabile gratuitamente su PS5 e Xbox Series X/S che si basa sul celebre franchise cinematografico di Warner Bros.

Tra i mattatori della kermesse c'è stato Sonic the Hedgehog, icona di Sega che, oltre al nuovo capitolo della saga cinematografica (che introdurrà personaggi come Tails e Knuckles) delizierà presto i fan con un gioco nuovo di zecca: Sonic Frontiers, in uscita nelle vacanze natalizie del prossimo anno.

Tra uno sguardo a giochi ormai imminenti come Dying Light 2: Stay Human, Horizon: Forbidden West, Destiny 2: La Regina dei Sussurri ed Elden Ring, c'è stato spazio per scoprire quale sarà il futuro delle esperienze cooperative con un primo assaggio di ARC Raiders, opera prima di Embark Studios, ma anche del ritorno di Saints Row, dello spin-off di Borderlands intitolato Tiny Tina's Wonderlands e soprattutto di Suicide Squad: Kill the Justice League, nuovo videogame di Rocksteady Studios basato sui fumetti di DC Comics.

Insomma, una serata ricca di annunci che fa ben sperare sul futuro di un'industria in grado di evolversi continuamente con esperienze sempre più avvincenti, realistiche e intriganti: con la generazione di PlayStation 5 e Xbox Series X/S ancora agli inizi, c'è grande curiosità su come saranno i videogame che arriveranno nei prossimi 3-4 anni, quando team creativi e programmatori avranno padroneggiato al meglio le potenzialità dei nuovi hardware. Se le premesse sono queste, ci sarà certamente da divertirsi.

