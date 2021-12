It Takes Two vince il premio "Game of the Year" agli Oscar dei videogiochi

Dopo aver proposto alcuni tra i giochi in uscita il prossimo anno , l'evento The Game Awards 2021 - la "notte degli Oscar" dei videogiochi - ha stupito premiando un titolo inatteso con il riconoscimento di miglior videogioco dell'anno: si tratta di It Takes Two , avventura cooperativa creata dagli studi Hazelight di Josef Fares , che si è aggiudicato l'ambito premio battendo alcuni tra i più importanti giochi dell'anno come Deathloop , Metroid Dread , Psychonauts 2 , Ratchet & Clank: Rift Apart e Resident Evil Village .

Una grande soddisfazione per Fares, che da sempre punta a creare esperienze ludiche fuori dal coro e che nel caso di It Takes Two si è spinto ancora oltre, dando vita a una vera e propria "rom-com", una commedia romantica che punta tutto sull'importanza del legame tra una coppia in crisi e che riflette tutto ciò nell'importanza di cooperare con un secondo giocatore per poter vivere al meglio i contrasti (e successivi chiarimenti) tra i due protagonisti. Non è un caso, insomma, che il gioco prodotto da Electronic Arts abbia vinto il premio come miglior gioco per famiglie e miglior gioco multiplayer.

L'altro mattatore della serata è stato Forza Horizon 5, il gioco di guida di Playground Games che, pur non essendo riuscito a strapparsi una nomination tra le migliori produzioni del 2021, ha vinto i premi come miglior comparto audio, miglior gioco di guida e, soprattutto, sull'innovazione in ambito di accessibilità. Tra gli altri giochi di rilievo ci sono Deathloop (il peculiare sparatutto di Arkane Lyon e Bethesda, che ha vinto il premio per la miglior direzione ludica e migliore direzione artistica), Kena: Bridge of Spirits (miglior gioco indie e, allo stesso tempo, miglior indie al debutto) e Final Fantasy XIV Online (che si è fatto notare sia come miglior gioco continuativo, che per il ruolo della sua community).

Le gioie non sono finite qui per le "tre sorelle" del settore: Sony ha festeggiato la vittoria di Returnal come miglior gioco d'azione, mentre Nintendo quella di Metroid Dread come miglior avventura. Microsoft, dal canto suo, ha celebrato il successo di Age of Empires IV come miglior videogioco strategico dell'anno. A seguire l'elenco integrale dei vincitori:

- Gioco dell'Anno: It Takes Two

- Miglior direzione ludica: Deathloop

- Miglior comparto narrativo: Marvel's Guardians of the Galaxy

- Miglior direzione artistica: Deathloop

- Migliore colonna sonora: Nier Replicant ver.1.22474487139

- Miglior audio design: Forza Horizon 5

- Migliore performance: Maggie Robertson nei panni di Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

- Gioco dal maggiore impatto sociale: Life is Strange: True Colors

- Miglior gioco continuativo: Final Fantasy XIV Online

- Miglior gioco indipendente: Kena: Bridge of Spirits

- Miglior gioco indipendente al debutto: Kena: Bridge of Spirits

- Miglior gioco per mobile: Genshin Impact

- Miglior supporto della community: Final Fantasy XIV Online

- Miglior gioco AR/VR: Resident Evil 4

- Maggiore innovazione nell'accessibilità: Forza Horizon 5

- Miglior gioco d'azione: Returnal

- Miglior gioco d'avventura: Metroid Dread

- Miglior gioco di ruolo: Tales of Arise

- Miglior picchiaduro: Guilty Gear -Strive-

- Miglior gioco per famiglie: It Takes Two

- Miglior gioco di guida/sportivo: Forza Horizon 5

- Miglior gioco simulativo/strategico: Age of Empires IV

- Miglior gioco multiplayer: It Takes Two

- Content Creator dell'anno: Dream

- Miglior atleta eSport: Oleksandr "s1mple" Kostyliev

- Miglior allenatore eSport: Kim "kkOma" Jeong-gyun

- Miglior evento eSport: 2021 League of Legends World Championship

- Miglior gioco eSport: League of Legends

- Miglior team eSport: Natus Vincere, CS:GO

- Gioco più atteso del 2022: Elden Ring

