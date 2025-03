Indiana Jones si prepara al lancio su PlayStation 5, ecco la possibile data

Una delle migliori avventure dello scorso anno potrebbe presto finire nelle mani dei giocatori PlayStation: dopo la conferma dell'arrivo di Indiana Jones e l'antico Cerchio sulla console rivale, il videogioco prodotto da Microsoft e Bethesda dedicato al celebre archeologo sarebbe ormai in dirittura d'arrivo sulla piattaforma ammiraglia di Sony, con lancio previsto per metà aprile in tutto il mondo.