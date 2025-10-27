Usa: Donald Trump come Master Chief, ecco l'immagine pubblicata dalla Casa Bianca

Il post è stato pubblicato in un momento di forte discussione nel settore dei videogiochi, dopo che Microsoft ha annunciato l'arrivo di Halo: Campaign Evolved (rifacimento della campagna del primo capitolo di Halo) su PC, Xbox e persino sulla "rivale" PlayStation 5 nel corso del 2026. Si tratta del primo Halo su una console Sony e per molti, compresa la catena di negozi GameStop (il cui messaggio viene citato proprio dal post della Casa Bianca) segna la fine delle esclusive storiche e, simbolicamente, della "console war", la guerra tra le console che si consuma sin dagli albori dell'industria.