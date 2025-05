Spagna: emittente usa Dark Souls 3 per spiegare la "battaglia" del Conclave

Il servizio, trasmesso dall'emittente Cuatro e andato in onda in Spagna nelle scorse ore, ha mostrato infatti alcuni frammenti del combattimento contro il boss Sulyvahn, il Gran Sacerdote che si trova nell'area di Irithyll della Valle Boreale, per "immaginare" come potrebbe essere la "battaglia" che si sta svolgendo in queste ore nella Cappella Sistina per l'elezione del nuovo Pontefice.