Elden Ring si prepara al ritorno: prime anticipazioni su Shadow of the Erdtree

Da mesi, ormai, si sono perse le tracce di Shadow of the Erdtree , attesissima espansione di Elden Ring che dovrebbe ampliare la storia del gioco di ruolo realizzato da From Software con nuovi contenuti e aree dell'Interregno.

L'espansione dell'ultimo gioco di ruolo realizzato dagli autori di Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls e Sekiro sarebbe prevista per il mese di febbraio, esattamente due anni dopo l'uscita del videogame.

L'indiscrezione è arrivata da alcuni materiali dedicati all'imminente collaborazione con il produttore di periferiche Thrustmaster, che ha condiviso anzitempo delle foto in cui si parla di "sincronizzarsi all'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree" e al secondo anniversario di Elden Ring.

Inizialmente, si parlava di un possibile lancio per il 5 febbraio 2024, e considerando che l'anniversario del gioco di ruolo si terrà proprio nel mese di febbraio, è lecito credere che Bandai Namco e From Software abbiano ormai deciso di lanciare la prima, grande espansione dell'avventura creata in collaborazione con George R.R. Martin tra poche settimane.

L'aspetto più interessante di questa collaborazione tra lo studio giapponese e l'azienda specializzata in accessori per PC e console è il riferimento a una nuova serie di contenuti legati al marchio Elden Ring per il 2025: in programma, infatti, ci sarebbero due controller dedicati a personaggi del calibro di Ranni e Malenia che saranno distribuiti sul mercato in concomitanza con i nuovi contenuti.

Al momento, però, la software house nipponica non ha ancora confermato la realizzazione di nuovi DLC o di ulteriori espansioni per Elden Ring, ma è possibile che ci sia spazio ancora per un'altra avventura ambientata tra le lande dell'Interregno prima di un inevitabile sequel per il gioco di ruolo.