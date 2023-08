Usa: streamer completa Elden Ring usando un sassofono

Una di queste ultime imprese riguarda uno streamer di Twitch, che ha terminato Elden Ring senza subire colpi utilizzando come controller un sassofono . Lo streamer, noto con il nome di Dr. DeComposing, ha configurato i comandi di Elden Ring su un sassofono elettronico per completare il gioco di ruolo in meno di due ore e mezza.

Non è la prima volta in cui il content creator americano riesce a portare a termine un'impresa del genere con un "soulslike" di FromSoftware, visto che in precedenza il giocatore aveva completato Bloodborne, il remake di Demon's Souls e la trilogia di Dark Souls utilizzando lo stesso sistema.

L'impresa è stata immortalata in occasione di una diretta in streaming, durante la quale le note del sassofono elettronico hanno continuato a suonare, il che ha portato la comunità a chiamare le partite "doot doot" (che corrisponde al suono onomatopeico dello strumento a fiato). Dai video della diretta, si evince come il giocatore abbia utilizzato una combinazione di incantesimi, cimeli e armi estremamente potenti per permettere al personaggio di livello estremamente basso di distruggere in pochi secondi anche i nemici più ardui.

Il tutto, vale la pena sottolinearlo, senza subire un colpo, il che già denota un'abilità particolarmente spiccata in giochi del genere dove risulta quasi impossibile uscire illesi al termine anche dello scontro più semplice. Si può dire, dunque, che il content creator gliele abbia suonate di sana pianta!