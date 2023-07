Videogiochi: pesce rosso batte il nemico più temibile di Elden Ring

Alla bravura di alcuni giocatori non c'è limite, e non necessariamente restando confinati agli "esseri umani".

Lo streamer, noto con il nome di PointCrow, ha addestrato il suo pesce rosso "Tortellini" a giocare a Elden Ring, e sembra che l'addestramento stia procedendo sorprendentemente bene.

L'allenamento del pesciolino rosso è iniziato solo da pochi giorni eppure, come dimostra il video pubblicato da PointCrow, la creatura marina non ha impiegato molto a padroneggiare il soulslike di FromSoftware, al punto da riuscire a concludere la prima fase dello scontro con Malenia senza troppi sforzi.

È difficile spiegare come Tortellini sia stato in grado di eseguire mosse così precise in Elden Ring, ragione per cui lo streamer ha deciso di chiarire il fenomeno al suo pubblico in uno dei suoi recenti streaming, mostrando come attraverso un sistema che riprende la vasca (opportunamente divisa in una sorta di "griglia", per identificare correttamente i movimenti del suo pesciolino), sia riuscito nell'impresa: "A seconda della posizione nella vasca, Tortellini preme un pulsante su un controller collegato a Elden Ring", ha spiegato.

Facile a dirsi ma non a farsi, considerando i numerosi tentativi per collegare Tortellini e la sua vasca al gioco di ruolo. Il video mostra inoltre l'esperienza si sia rivelata abbastanza adrenalinica per lo streamer e il suo pubblico: a differenza di un cane o di un gatto, i pesci non rispondono esattamente ai comandi umani e Tortellini probabilmente non ha mai avuto idea di cosa gli sia stato richiesto una volta collegato al gioco, il che implica che PointCrow abbia dovuto coordinare le azioni del pesce rosso in uno stato di continua tensione.

L'avvertimento rimane dunque sempre quello di non sfruttare i propri animali domestici a fini ludici o per ottenere pochi minuti di popolarità. Inoltre, non bisogna dimenticare che lasciare i comandi a un pesce ha già provocato effetti alquanto disastrosi in passato, quando un simile di Tortellini ha avuto accesso alla carta di credito del proprio padrone e speso del denaro su Nintendo eShop.