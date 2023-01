Videogiochi: pesce domestico si connette alla console e spende denaro del suo proprietario

Tra queste non mancano trovate particolarmente strampalate, come testimonia un giocatore giapponese che, da diversi mesi, ha connesso i propri pesciolini domestici alla console, con effetti davvero inaspettati.

Lo youtuber giapponese Mutekimaru ha voluto scoprire se i suoi pesci fossero in grado di completare un videogioco, e ha deciso di "addestrarli" per portare a termine alcuni dei capitoli di Pokémon.

Utilizzando una webcam puntata sulla vasca e un software di motion-tracking per monitorare i movimenti, così da tradurli in veri e propri "input" sui pulsanti, il giocatore ha "istruito" i piccoli animali domestici per giocare alla saga Pokémon su Switch, affidando a un singolo pesce per volta il compito di giocare ma preoccupandosi di alternare i pesci ogni dodici ore per non compromettere la loro salute.

Come funziona esattamente? Molto semplice: un video pubblicato in rete mostra gli animali intenti a nuotare attraverso una griglia mappata sulla boccia, in cui ciascun quadrante corrisponde a un comando sul controller della console ibrida di Nintendo. Con immensa sorpresa del suo padrone, i pesci sono riusciti a completare vari capitoli di Pokémon (come Cristallo e Zaffiro) in migliaia e migliaia di ore trascorse a nuotare.

È al momento di portare a termine Pokémon Violetto, capitolo afflitto da numerosi bug che possono portare anche alla chiusura del gioco, che gli spettatori sono stati sorpresi da un evento inaspettato: dopo circa mille ore di gioco, Pokémon Violetto si è bloccato riportando il piccolo pesce giocatore alla schermata principale di Switch. Al momento del bug, Mutekimaru era lontano dalla sua postazione di streaming, mentre la console ibrida continuava a recepire i comandi impartiti dal pesciolino.

In modo inaspettato e tramite una fortuita combinazione di comandi, il pesce si è introdotto sul negozio digitale di Nintendo ed è riuscito ad aggiungere 500 yen (pari a 3,54 euro) all'account dello streamer, utilizzando la carta di credito memorizzata sull'account e rendendo inoltre visibili a tutti gli spettatori connessi alla trasmissione in diretta i dati della carta.

Continuando a nuotare, il pesce ha attivato un download dallo store, inviato al proprietario una notifica di conferma via email e riuscendo persino a cambiare il nome dell'account. Fortunatamente, l'incidente si è risolto per il meglio, visto che Nintendo sembra aver accolto la situazione con particolare divertimento, mentre Mutekimaru ha dichiarato che la società gli concederà presto un rimborso.