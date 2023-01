Usa: youtuber si allena con i videogiochi per ottenere il "gamer body" perfetto

Molte persone, tuttavia, sono ben lungi dal rimettersi in carreggiata e preferiscono cedere alla pigrizia, ma non mancano piacevoli eccezioni: è il caso un content creator statunitense, che ha provato a rimettersi in forma sfruttando la sua passione per i videogiochi e documentando i progressi per un mese .

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, in cui racconta di essersi reso conto della sua pessima forma fisica (derivata, in parte, anche dallo stare seduto per ore davanti ai videogiochi mangiando cibo spazzatura), lo streamer Skooch ha deciso di mettersi alla prova testando quanto potesse migliorare la sua forma fisica semplicemente giocando ai videogiochi a tema fitness.

Non avendo molto spazio per allenarsi nel seminterrato della sua abitazione, il giocatore ha scelto di utilizzare alcuni dispositivi per la realtà virtuale e alcuni accessori per console come Nintendo Switch. "Volevo sviluppare il primo 'corpo da giocatore' al mondo, creato solo e soltanto attraverso i videogiochi", ha affermato. "Il gioco in realtà virtuale è quasi una magia, ma ci sono molti altri giochi che possono far aumentare il battito cardiaco".

Skooch ha quindi iniziato il suo programma di allenamenti giocando a Beat Saber: "Ho pensato che rilassarmi con la musica fosse il modo più semplice per bruciare calorie", ha spiegato. "Il primo giorno è stato molto più faticoso di quanto mi aspettassi". Con il passare dei giorni, il sacrificio si è tramutato in una sana routine, con effetti inaspettati. "Mi ha dato un motivo per alzarmi dalla mia postazione da gaming e fare qualcosa che fosse effettivamente positivo per il mio corpo", ha ribadito Skooch.

"Stare in piedi e dover agitare le braccia per ore ogni giorno è estenuante e richiede molto tempo. Quindi, poter ridurre quel tempo e bruciare comunque calorie è stata una bella sensazione". Tuttavia, per non rendere tutto troppo monotono e finire dunque per annoiarsi, lo youtuber ha deciso di cimentarsi anche in fitness game come Ring Fit Adventure. "Questi giochi non erano altrettanto efficaci nel bruciare i grassi, ma non importava... un cattivo allenamento è meglio di nessun allenamento", ha affermato.

All'inizio della sfida, Skooch pesava circa 85 chili. Dopo un mese trascorso esclusivamente a giocare ai videogiochi di fitness, senza ulteriori allenamenti o modifiche alla sua dieta, è sceso a 80. "I risultati sul mio corpo non sono stati davvero drastici", ha dichiarato lo streamer. "Lo scopo era capire se potessi migliorare la mia forma fisica usando solo i videogiochi, e mi sembra di esserci riuscito abbastanza bene. Un passo è infinitamente meglio di zero, quindi finché si fa un passo, si va nella direzione giusta".