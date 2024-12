Elden Ring: Nightreign si lascia provare, primo test nel 2025

Per lo studio, che nell'ultimo periodo è al centro di una trattativa che vede un colosso come Sony interessato ad acquisire il gruppo Kadokawa (che detiene la maggior parte delle azioni di From Software) per espandere la sua presenza nel settore dell'intrattenimento, si tratta certamente di un esperimento interessante per ampliare l'universo creato al fianco dello scrittore George R.R. Martin per il gigantesco gioco di ruolo del 2022, cresciuto proprio quest'anno con un'espansione di grande rilievo come Shadow of the Erdtree.